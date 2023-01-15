«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Кристал Пэлас» в 20-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Челси» скатывается всё ниже и ниже. Понятно, что были матчи с «Сити», в которых было тяжело, но дальше проиграли ещё и «Фулхэму». Понятно, что новый тренер, который хочет выстроить свою систему. У него серьёзный подход. Но получится ли всё осуществить в «Челси» — это большой вопрос.

Всё-таки это далеко не «Брайтон». Появились слухи об уходе семи игроков, причём далеко не последних. Это только способствует не лучшему эмоциональному состоянию всей команды.

Так что я не жду в этой встрече от «Челси» качественной игры, какого-то явного преимущества. В лучшем случае будет натужная победа. И вполне допускаю, что «Кристал Пэлас» может зацепиться в этой встрече. Всё-таки это очень упёртый соперник, и состав у него достаточно качественный. Кстати, в таблице между клубами всего три очка, ещё и игра в запасе у «Пэласа». Он будет цепляться здесь, тем более после двух подряд поражений.

Жду очень тягучий футбол, обилие единоборств. Ставлю на тотал меньше 2.5 мяча. Здесь и для тех, и для других результат превыше всего».

Экспресс с коэффициентом 9.50.

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