«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Кристал Пэлас» в 20-м туре АПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.
«Челси» скатывается всё ниже и ниже. Понятно, что были матчи с «Сити», в которых было тяжело, но дальше проиграли ещё и «Фулхэму». Понятно, что новый тренер, который хочет выстроить свою систему. У него серьёзный подход. Но получится ли всё осуществить в «Челси» — это большой вопрос.
Всё-таки это далеко не «Брайтон». Появились слухи об уходе семи игроков, причём далеко не последних. Это только способствует не лучшему эмоциональному состоянию всей команды.
Так что я не жду в этой встрече от «Челси» качественной игры, какого-то явного преимущества. В лучшем случае будет натужная победа. И вполне допускаю, что «Кристал Пэлас» может зацепиться в этой встрече. Всё-таки это очень упёртый соперник, и состав у него достаточно качественный. Кстати, в таблице между клубами всего три очка, ещё и игра в запасе у «Пэласа». Он будет цепляться здесь, тем более после двух подряд поражений.
Жду очень тягучий футбол, обилие единоборств. Ставлю на тотал меньше 2.5 мяча. Здесь и для тех, и для других результат превыше всего».
Экспресс с коэффициентом 9.50.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.
Месси не поступало предложение о трансфере в «Аль-Хиляль».
Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.
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