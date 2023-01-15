«Тоттенхэм» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на лондонское дерби

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.20.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Тоттенхэм» лишён стабильности в этом сезоне, хотя временами выдаёт хороший и качественный футбол. Команда слишком многое позволяет соперникам у собственных ворот, практически регулярно пропускает и не так агрессивна впереди. Футболисты однозначно подойдут со всей серьёзностью к дерби Северного Лондона, но нынешние кондиции соперника говорят не в пользу «шпор».

«Арсенал» после осечки в матче с «Ньюкаслом» попытается вновь вернуться к серии побед и прибудет на арену соседа исключительно за тремя очками. «Канониры» здорово смотрятся по всем параметрам, имеют преимущество в качестве и стабильности над «шпорами» и вряд ли испытают серьёзные сложности даже в гостевом матче. Победа в дерби позволит не только сохранить отрыв от «Манчестер Сити», но и придаст дополнительных сил и эмоций футболистам для дальнейшей конкуренции за трофей.

Я считаю, что дерби Северного Лондона в этом году станет украшением не только тура, но и всей второй части сезона. Да, у «Тоттенхэма» есть ряд проблемных мест и команда в целом уступает противнику на данном отрезке, но так просто «шпоры» три очка не отдадут. Однако мощный ход «Арсенала» остановить будет чрезвычайно непросто и, на мой взгляд, гости смогут в сложной борьбе вырвать победу.

Мой прогноз — победа «Арсенала» за коэффициент 2.20».

Экспресс с коэффициентом 9.50.

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Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.