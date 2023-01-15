«Спартак» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Куньлунь».
Ставка: победа «Куньлунь» за 3.20.
«Спартак» в предыдущем туре потерпел второе поражение подряд, четвёртое в пяти последних матчах и десятое в 12 последних играх. Новому тренерскому штабу браво, работа, как говорится, налицо.
«Куньлунь» тем временем тихой сапой одержал вторую победу подряд, причём отнюдь неслабый «Витязь» укатал всухую. И вообще, китайцы разошлись не на шутку, забросив в двух последних матчах десять шайб. Впереди у «Куньлуня» пять домашних матчей, а с учётом спартаковского, так можно считать, все шесть – красота.
Нельзя сказать, что «Спартак» сейчас совсем никакой, но он пропускает как раз тогда, когда пропускать никак нельзя, а нужно, наоборот, вгрызаться в результат. В каждом матче красно-белые взвиваются, и соперник любого уровня начинает искать пятый угол.
Если красно-белые в этот момент пару-тройку шайб не забивают, то потом уже пятый угол приходится искать им самим. Как было неоднократно, в том числе и в предыдущем туре, с «Трактором».
Предположу, что и с «Куньлунем» произойдёт нечто подобное, особенно с учётом того, что китайские товарищи в этом сезоне красно-белых уже дважды прищучили, а Бог, как известно, любит троицу. Поэтому предположу не шибко богатый на заброшенные шайбы матч с тоталом, не превышающим 7.5 шайбы.
По итогам этого матча «Куньлунь» повторит свой рекорд этого сезона, второй раз одержав в нём три победы подряд. Причём красно-белых, возьму на себя такую наглость, он обыграет в основное время».
Экспресс с коэффициентом 9.50.
Прогноз на матч «Динамо» Мн — «Автомобилист» с коэффициентом 2.50.
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