«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз Романа Павлюченко на встречу в АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.26.
«Челси» продолжает лихорадить, и команда всё сильнее теряет позиции в таблице АПЛ, опустившись уже на 10-е место. На проигрыш «Фулхэму» в немалой степени повлияло удаление Жоау Феликса, который дебютировал в стане синих. Однако в атаке «аристократы» не показали высокой эффективности и в полных составах, что не добавляет оптимизма руководству и болельщикам.
Что касается «Кристал Пэлас», то клуб уже практически сравнялся с соседом по городу по количеству набранных очков и отстаёт от него всего на три очка. Клуб тоже неудачно выступает после возобновления АПЛ и трижды уступил в четырёх прошлых турах. У игроков есть сложности с характером, они не в состоянии проявить его, уступая по ходу игры, о чём свидетельствуют сухие проигрыши в этот период.
На мой взгляд, в этой паре встретятся примерно равные на данный момент команды, однако синие всё-таки имеют преимущество. После проигрыша в прошлом туре отступать «Челси» уже некуда, и все силы будут брошены на добычу трёх очков.
Я считаю, что фактор своего поля и поддержка трибун обеспечат успех «аристократам», которые классом значительно выше соперника. Мой прогноз — фора (-1) на «Челси» за коэффициент 2.26».
Экспресс с коэффициентом 9.50.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.
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