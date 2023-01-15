«Реал» — «Барселона»: прогноз Виктора Гусева на финал Суперкубка Испании

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч финала Суперкубка Испании «Реал» Мадрид – «Барселона».
Ставка: проход «Реала» за 2.00.
«В чемпионате «Барселона» опережает «Реал» на три очка, но здесь всего один матч, и трофей на кону. Я понимаю, что в таком матче нужен чёткий прогноз. Кто же возьмёт Суперкубок Испании? В полуфиналах обе команды прошли через серию пенальти. В Суперкубках Испании в очных матчах у «Реала» девять побед, четыре победы у «Барсы», две встречи завершились вничью. По нынешней формуле розыгрыша титула в финале команды еще ни разу не играли.
В первом круге Ла Лиги «Реал» выиграл в очной игре на своём поле — 3:1. У мадридцев есть дополнительный стимул. У них на один Суперкубок меньше, чем у соперника. В прошлом Суперкубке в полуфинале итоговую победу одержали мадридцы. «Реал» забивает уже 26 матчей подряд, но пропускает от «Барселоны» в семи кряду очных играх. Сойдутся лучшая атака Испании против лучшей обороны. «Барса» больше всех забила, а «Реал» меньше всех пропустил.
В предыдущих семи очных матчах было пять побед «Реала» в основное время. «Реал» в своём полуфинале сыграл скучнее. Может быть, но здесь вам не шоу, а важен результат. В этом матче умение сдержать атаку соперника выходит на первую роль.
Здесь я бы сделал ставку на лучшего вратаря прошедшего года Тибо Куртуа. Это важный фактор. Это принципиальный матч, престиж и серьёзный профит. Не удивляйтесь, если увидите не самую весёлую игру. Думаю, в ней окажется успешнее «Реал».
Экспресс с коэффициентом 9.50.
Где покажут матч «Реал» — «Барселона».
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.
Месси не поступало предложение о трансфере в «Аль-Хиляль».
Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.
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