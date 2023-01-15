«Реал» — «Барселона»: во сколько начало «эль класико», где покажут онлайн, кто фаворит

Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 15 января в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 мск.

«Эль класико» покажут в прямом эфире на телеканале «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты отдают небольшое преимущество «Барселоне». Поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.45. Шансы «Реала» оценили в 2.75. Сделать ставку на ничью предлагается за 3.60.

Аналитики уверены, что в матче будет забито большое количество голов. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.

Сделать ставку на то, что обладателем Суперкубка станет мадридский клуб, можно за 2.00, а шансы «Барселоны» оценили в 1.82.

Экспресс с коэффициентом 9.50.

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Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.

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Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.