«Спартак» — «Куньлунь»: где смотреть онлайн бесплатно, по какому каналу покажут, трансляци

15 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Куньлунь». Начало игры — в 13:00 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканалах KHL и KHL Prime.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.80. Успех китайского клуба по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.20.
Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25.
Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.80.
Экспресс с коэффициентом 4.86.
Прогноз на матч «Динамо» Мн — «Автомобилист» с коэффициентом 2.50.
Овечкин – пятый игрок в истории НХЛ с 400 голами дома.
- 15 января 2023
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:15
-
07:45
-
06:30
-
05:45
-
05:00
-
04:30
-
03:30
- 14 января 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:15
-
20:30
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:35
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45