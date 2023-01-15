«Спартак» — «Куньлунь»: где смотреть онлайн бесплатно, по какому каналу покажут, трансляци

15 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Куньлунь». Начало игры — в 13:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканалах KHL и KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.80. Успех китайского клуба по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.20.

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25.

Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.80.

Экспресс с коэффициентом 4.86.

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