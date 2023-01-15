«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Павла Погребняка на матч АПЛ

Экс-футболист сборной России, «Спартака», «Зенита», «Динамо», чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 3.29.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Игра непримиримых соперников обычно получается зрелищной и результативной.

«Арсенал» лидирует в чемпионате и находится в отличной форме, в то время как амбициозная команда Антонио Конте набирает обороты после чемпионата мира и готова составить конкуренцию большой четвёрке, а Кейн и Сон доставят большие проблемы лидеру АПЛ.

Моя ставка – победа «Тоттенхэма».

Экспресс с коэффициентом 4.86.

«Зенит» огласил состав на первый сбор в Катаре.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.

Главный тренер «Оренбурга» рассказал о последнем разговоре с Сычевым.

Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.