СКА – «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкте-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Амур».

Ставка: победа СКА и тотал больше 5.5 шайбы за 2.60.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Амур», безусловно, красавец, увёз из Минска два очка, помог «Северстали». Но теперь-то, извините, будут не полумёртвые «зубры», а вполне себе живые армейцы. К тому же ещё помнящие, как в ноябре уступили в овертайме в Хабаровске. Тогда СКА штормило не по-детски, он проигрывал всем, кому попало.

Даже в таком полуневменяемом состоянии, за семь часовых поясов от дома сумел сыграть с «Амуром» в основное время вничью. Теперь СКА снова в порядке, что лишний раз подтвердил матч предыдущего тура с московским «Динамо», играет дома. В общем, как говорит «Амуру» народная мудрость: «Сушите вёсла».

Вполне возможен вариант, при котором Питер накидает хабаровчанам «полную авоську» — если те быстренько и нагло откроют счёт в первых сменах, чем обидят хозяев до полной невозможности. Даже если дальневосточники не забьют, лягут впятером в своих воротах, поражения им всё равно не избежать.

Вангую матч выше среднего по количеству заброшенных шайб, с тоталом, превышающим 5.5 шайбы. По итогам матча СКА не просто выиграет, а сделает это в основное время и с преимуществом от двух шайб и более. Время, когда аутсайдеры драли просыпающихся лидеров, давно закончилось. И аутсайдерам за всё приходится платить».

Экспресс с коэффициентом 4.86.

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