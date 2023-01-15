«Альмерия» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Альмерия» — «Атлетико».
Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 2.34.
«Альмерия» неважно вышла с паузы и в двух турах второй части сезона заработала всего одно очко, зацепившись за ничью со скромным «Кадисом». Клуб всего на два очка опережает зону вылета и будет бороться за сохранение прописки в элите, не имея качественного состава и показывая футбол не самого высокого уровня. Конкурировать с «Атлетико» хозяевам будет очень непросто, и своё поле в этом случае им несильно поможет.
Что касается самого «Атлетико», то здесь ситуация с набором очков после возобновления Примеры тоже не самая яркая. Однако и качество оппозиции у мадридцев в это время было серьёзное. Минимальное поражение от «Барселоны» отбросило «матрасников» за пределы зоны Лиги чемпионов, что однозначно повысит мотивацию в матче с аутсайдером таблицы.
На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особой интриги, и всё завершится вполне предсказуемо. «Альмерия» на порядок слабее противника, да и осечка мадридцев в прошлом туре лишь раззадорит их. Я считаю, что гости без труда расправятся с соперником и вернутся в борьбу за место в топ-4, имея существенное преимущество в классе и опыте.
Мой прогноз — фора (-1) на «Атлетико» за коэффициент 2.34».
Экспресс с коэффициентом 5.63.
«Палмейрас» отказался подписывать Клаудиньо из-за требований «Зенита».
«Торпедо» — лучший вариант для Дзюбы.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.
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