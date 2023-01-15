«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на лондонское дерби

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» в 20-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.61.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Одно из самых принципиальных дерби Лондона. Обе команды в этом сезоне ведут борьбу за высокие места. «Арсенал» лидирует, и у него есть возможность ещё дальше уйти от преследователей, ведь «Сити» проиграл в дерби с «МЮ». «Тоттенхэм» борется за топ-4, может вернуться в группу лидеров после этого тура, приблизиться к командам из Манчестера.

Не очень здорово «Тоттенхэм» вошёл в чемпионат после паузы. Не сумели выиграть у «Брентфорда», проиграли дома «Астон Вилле», но в последнем туре показали, на что реально способны (победа над «Кристал Пэласом» в гостях – 4:0). Думаю, в хорошем эмоциональном состоянии подходит к дерби команда Конте. Да, есть проблемы с травмированными, но в этом плане команды где-то близки. Количество потерь примерно одинаковое.

«Арсенал» практически безукоризненно идёт по дистанции, поражение до сих пор одно – от «МЮ». Да, была ничья с «Ньюкаслом» на своём поле сразу после нового года, но не забываем, что он идёт в первой четвёрке. А так даже без Жезуса команда выглядит здорово. Отлаженный механизм почти не барахлит.

Поставлю на «обе забьют». Нападение «Тоттенхэма» в последней игре проснулось, показало всю свою мощь. На своём поле Кейн, Сон полетят вперёд, полностью их остановить вряд ли получится. Но и «Арсенал» без гола вряд ли покинет арену «Тоттенхэма». Только в одном матче чемпионата в этом сезоне «канониры» не отличились – как раз во встрече с «Ньюкаслом» 3 января. А так с атакой у Артеты полный порядок».

Экспресс с коэффициентом 5.63.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.

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Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.

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