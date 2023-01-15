«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Тоттенхэма» во 2-м тайме за 3.38.

«Канониры» одержали 14 побед, дважды сыграли вничью и только однажды проиграли в этом сезоне АПЛ. Забито 40 голов — второй показатель после «Ман Сити». Пропущено 14 мячей — тоже второй результат сезона.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Тоттенхэма» разница мячей 37 на 25. «Шпоры» одержали 10 побед, трижды сыграли вничью и пять раз проиграли. Воскресный матч станет 172-м между командами в чемпионате. На счету «канониров» 69 побед, а шпоры выиграли 55 матчей.

Предстоящий матч уже второй личный между командами в сезоне. 1 октября «Арсенал» победил со счётом 3:1. Тогда защитник «шпор» Эмерсон был удалён с поля на 62-й минуте. Однако «Тоттенхэм» не проигрывал в последних восьми домашних очных матчах — шесть побед и две ничьи. Гарри Кейн является самым результативным игроком в истории дерби Северного Лондона с 14 голами. Он забивал во всех домашних матчах против «Арсенала», кроме одного.

С начала прошлого сезона ни один игрок не участвовал в большем количестве голевых действий во всех лондонских дерби, чем Букайо Сака из «Арсенала». Ещё Сака создал больше всех моментов у «канониров» в очном матче в октябре. Мне кажется, что именно «Тоттенхэм» забьёт больше во втором тайме, так как 71% своих голов «Арсенал» пропустил именно после перерыва».

Экспресс с коэффициентом 5.63.

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