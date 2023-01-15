«Реал» — «Барселона»: ставка Эдуарда Мора на матч Суперкубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Реал» – «Барселона».

Ставка: проход «Барселоны» за 1.86.

«Суперкубок Испании. Матч, которого все ждали. Напомню, что игра пройдёт в Саудовской Аравии. Весь мир будет следить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обе команды прошли полуфиналы по пенальти, но по-разному. «Реал» играл против слабой «Валенсии» и еле-еле довёл дело до пенальти, мог и проиграть – равный матч. А «Барселона» показала хорошую игру: большие скорости, при обширной ротации Хави дал поиграть резервистам.

У «Реала» большие потери в стартовом составе, поэтому все замены были вынужденными и игру не усиливали.

Команды подходят к игре в разном состоянии. У «Реала» огромные потери в составе, а у «Барселоны» в этом плане всё хорошо, все рвутся в бой. На данный момент «Барса» гораздо сильнее и свежее.

Считаю, что у сине-гранатовых хорошие шансы выиграть и в основное время, но если этого не произойдёт, «Барселона» всё равно дожмёт и возьмёт Суперкубок.

Ставлю на проход «Барселоны».

Экспресс с коэффициентом 5.63.

Где покажут матч «Реал» — «Барселона».

Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.

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