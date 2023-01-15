«Реал» — «Барселона»: ставка Эдуарда Мора на матч Суперкубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Реал» – «Барселона».
Ставка: проход «Барселоны» за 1.86.
«Суперкубок Испании. Матч, которого все ждали. Напомню, что игра пройдёт в Саудовской Аравии. Весь мир будет следить.
Обе команды прошли полуфиналы по пенальти, но по-разному. «Реал» играл против слабой «Валенсии» и еле-еле довёл дело до пенальти, мог и проиграть – равный матч. А «Барселона» показала хорошую игру: большие скорости, при обширной ротации Хави дал поиграть резервистам.
У «Реала» большие потери в стартовом составе, поэтому все замены были вынужденными и игру не усиливали.
Команды подходят к игре в разном состоянии. У «Реала» огромные потери в составе, а у «Барселоны» в этом плане всё хорошо, все рвутся в бой. На данный момент «Барса» гораздо сильнее и свежее.
Считаю, что у сине-гранатовых хорошие шансы выиграть и в основное время, но если этого не произойдёт, «Барселона» всё равно дожмёт и возьмёт Суперкубок.
Ставлю на проход «Барселоны».
Экспресс с коэффициентом 5.63.
Где покажут матч «Реал» — «Барселона».
Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Реал» — «Барселона».
- 15 января 2023
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:15
-
07:45
-
06:30
-
05:45
-
05:00
-
04:30
-
03:30
- 14 января 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:15
-
20:30
-
19:45
-
19:15
-
18:45