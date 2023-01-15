«Тоттенхэм» — «Арсенал»: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча АПЛ

15 января состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало игры – в 19:30 мск.
Встречу в прямом эфире будет показывать Setanta Sports.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «канонирам». Поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24, а успех «Тоттенхэма» оценивается аналитиками в 3.28. Ничья доступна за 3.76.
По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.15, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.82.
На гол «Тоттенхэма» дают коэффициент 1.32, а гол «Арсенала» оценивается в 1.19. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.63.
Экспресс с коэффициентом 5.63.
«Палмейрас» отказался подписывать Клаудиньо из-за требований «Зенита».
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.
«Торпедо» — лучший вариант для Дзюбы.
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