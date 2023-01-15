«Рома» — «Фиорентина»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Серии А «Рома» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Ромы» за 1.98.

Лучшие прогнозы на Серию А.

«Рома» вызывает неоднозначные впечатления в последних играх. С одной стороны, команда выглядит довольно солидно по всем параметрам и уступила лишь раз в пяти прошлых турах в дерби «Лацио», однако победа в этот период была только одна над скромной «Болоньей». Это не может не беспокоить наставника и болельщиков римского клуба, который пока покинул пределы зоны еврокубков, однако отстаёт от первой четвёрки всего на три очка.

«Фиорентина» идёт двумя строчками ниже своего предстоящего соперника, но в очковом плане это расстояние достаточно ощутимее. «Фиалки» уступают римлянам аж восемь очков, что для Италии считается очень приличным гандикапом. Флорентинцы тоже не особенно радуют победами своих фанатов в последнее время и им будет непросто в столице зацепиться за позитивный результат.

На мой взгляд, в этой паре есть фаворит и это не гостевой клуб. «Рома» растеряла немало очков в необязательных случаях и будет играть лишь с прицелом на победу, имея поддержку трибун и более свежие кондиции. Да, «Фиорентина» однозначно навяжет свои условия в отдельных эпизодах матча, но вряд ли ей хватит умения и ресурсов выстоять до финального свистка.

Мой прогноз — победа «Ромы» за коэффициент 1.98».

Экспресс с коэффициентом 5.63.

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