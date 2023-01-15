«Реал» Мадрид – «Барселона»: ставка Алексея Гасилина на финал Суперкубка Испании

Чемпион Европы в составе России U-17, экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи», звезда «Амкала» Алексей Гасилин дал прогноз на матч за Суперкубок Испании, в котором сыграют «Реал Мадрид» и «Барселона».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

«Сейчас «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, набрав 41 очко за 16 игр. Каталонцы уверенно добывают победу за победой, разнося всех на своём пути, с начала сезона разбавили вкус побед всего две ничьи и одно поражение — как раз-таки главному сопернику «Реалу» (1:3).

Лучшие прогнозы на сегодня.

В полуфинале Суперкубка «Барса» одержала победу над «Бетисом» (3:2) после серии пенальти. Для Роберта Левандовски, одной из главных звёзд нынешней «Барселоны», это была первая игра в 2023 году, и он сразу отличился забитым мячом. Ещё один его гол был отменён из-за офсайда, и, конечно, в серии пенальти Левандовски тоже внёс свой вклад в победу команды, реализовав 11-метровый.

Сейчас подопечные Хави играют в самую популярную атакующую схему 4-3-3, где при нынешнем составе практически невозможно оставить ворота соперника нетронутыми. «Барса» в отличной форме, и, думаю, отыграться с «Реалом» в Суперкубке за поражение в Примере будет для команды принципиальным.

«Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице, наступая на пятки каталонцам. Если б они не проиграли прошлую игру в чемпионате «Вильярреалу» (1:2), то сравнялись бы по очкам с главным соперником. «Реал» играет в атакующий футбол и забил за 16 игр 36 мячей — на один больше, чем «Барселона», но стоит отметить, что пропускают «сливочные» тоже больше (16 мячей), а у каталонцев шесть.

Прошлую игру в полуфинале Суперкубка «Реал» обыграл «Валенсию» также в серии пенальти с общим счётом (2:1). Голом с игры и в серии пенальти отличился Карим Бензема. После череды травм он возвращается на свой уровень и показывает отличный результат.

Сейчас для «Реала» отличный шанс взять второй Суперкубок подряд и порадовать своих болельщиков победой в «эль класико», учитывая, что они сейчас уступают «Барсе» в чемпионате. Подопечные Анчелотти также придерживаются схемы 4-3-3, результативно атакуют и круто реализуют все моменты. У «Реала» есть все ресурсы и возможности одержать победу. Одно могу сказать уверенно: предстоящий матч будет очень голевой и результативный. Мой прогноз — обе забьют и тотал больше 2.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 5.63.

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