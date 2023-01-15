«Реал» — «Барселона»: смотреть онлайн финал Суперкубка Испании, по какому каналу покажут

Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 15 января в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 мск.
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Эксперты отдают небольшое преимущество «Барселоне». Поставить на победу каталонцев в основное время можно с коэффициентом 2.45. Шансы «Реала» оценили в 2.75. Сделать ставку на ничью предлагается за 3.60.
Аналитики уверены, что в матче будет забито большое количество голов. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15.
Сделать ставку на то, что обладателем Суперкубка станет мадридский клуб, можно за 2.00. Шансы «Барселоны» оценили в 1.82.
Экспресс с коэффициентом 5.63.
«Торпедо» — лучший вариант для Дзюбы.
Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.
Сын Стрельцова: Дзюба — не очень хороший человек.
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