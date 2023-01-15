Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Каролина» — «Ванкувер»

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Каролина» — «Ванкувер».

Ставка: победа «Каролины» в матче за 1.48.

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«В пяти последних матчах у «Каролины» две победы: с «Питтбургом» — 2:1 и «Коламбусом» — 6:2. «Ураганы» — загадочный клуб. С одной стороны его называют претендентом на финал, с другой — тяга к абсурдным удалениям и эмоциям в самый неподходящий момент ломает игру даже системной команды.

«Харрикейнз» дома забили 62 гола, пропустили 51 шайбу за 19 игр. У «Ванкувера» четыре гостевых поражения кряду: 21 пропущенная шайба, 15 забитых. В 22-х выездных играх канадский клуб выиграл в основное время лишь девять раз. Пятый матч «в дороге» — сложная тема, тем более после вчерашней встречи с «Флоридой». Снова «Канакс» открыли счёт, уступали всю встречу, но в концовке создали напряжение.

Картина повторяется, ничего не меняется. Три матча подряд «Кэнакс» открывали счёт, догоняли по ходу, но дотянуть до побед не хватало сил. На выезде «Ванкувер» забросил 83 шайбы, пропустил 92 гола, реализация большинства — 22%. Несмотря на все старания Дэлиа и Мартина в воротах, у команды много обрезов, ненужных потерь, медленное начало атаки. Не хватает солидных защитников, которые будут элементарно играть по заданию.

По сути, команда устала. «Каролина» сохраняет топ-3 позицию в конференции, но не хватает стабильности, над которой сейчас самое время поработать. В спорте всегда есть элемент непредсказуемости, хозяев устроит результат с небольшим отрывом, поэтому остановлюсь на победе «Каролины» при любом исходе».

Экспресс с коэффициентом 5.63.

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