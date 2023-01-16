СКА — «Амур»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду хабаровский «Амур».

Победу со счётом 3:1 одержали армейцы.

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Благодаря этой победе петербургские армейцы набрали 84 очка и первыми вышли в плей-офф КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В текущем сезоне СКА за 52 матча одержал 40 побед при 12 поражениях и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Лучшим бомбардиром команды является нападающий Марат Хайруллин, который в 48 матчах набрал 46 (23+23) очков.

Подопечные Романа Ротенберга сыграют в плей-офф КХЛ в 15-й раз в истории лиги. СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и 2016/2017.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с ЦСКА 17 января.

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