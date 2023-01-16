СКА — «Амур»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду хабаровский «Амур».
Победу со счётом 3:1 одержали армейцы.
Благодаря этой победе петербургские армейцы набрали 84 очка и первыми вышли в плей-офф КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
В текущем сезоне СКА за 52 матча одержал 40 побед при 12 поражениях и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Лучшим бомбардиром команды является нападающий Марат Хайруллин, который в 48 матчах набрал 46 (23+23) очков.
Подопечные Романа Ротенберга сыграют в плей-офф КХЛ в 15-й раз в истории лиги. СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и 2016/2017.
В следующем матче СКА сыграет в гостях с ЦСКА 17 января.
Экспресс с коэффициентом 7.35.
Ротенберг: вся молодёжь СКА готова играть в команде мастеров.
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СКА стал первым участником плей-офф КХЛ сезона-2022/2023.
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