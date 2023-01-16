«Локомотив» — «Динамо»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду московское «Динамо».
Победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) одержали бело-голубые.
В первом периоде команды голов не забили.
На пятой минуте второго периода счёт в матче открыл Якоб Лилья с передачи Богдана Тринеева.
На 12-й минуте третьего периода преимущество гостей удвоил Джордан Уил с передачи Андрея Миронова.
Голкипер гостей Илья Коновалов оформил «сухой» матч, отразив все 22 броска по его воротам.
В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях с «Куньлунем» 17 января в 19:00 мск. Московское «Динамо» отправится в гости к «Торпедо» также 17 января.
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