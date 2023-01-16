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«Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.62.

«Адмирал» играет в строгий защитный хоккей, но на выезде у дальневосточников это получается явно хуже, чем дома. То есть забивают они меньше, чем дома (а иногда и вовсе не забивают, как в предыдущем туре в Уфе), а пропускают больше. Сюда же кладём тот факт, что матч с «Салаватом» дался дальневосточникам весьма тяжело.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ак Барс» проиграл предыдущий матч, причём дома. Проиграл «Сибири», которая смогла здорово прибавить в концовке матча, прибавить настолько, что даже казанцы не сдюжили. Но «Сибирь» сейчас команда из другой «весовой категории», нежели «Адмирал», и второго такого пролёта Билялетдинов своей команде допустить не даст.

Учитывая вышеизложенное, предположу весьма низовой матч. «Адмирал» привычно «выкатит автобус», а «Ак Барс» ответит на него своим, причём у казахстанцев под руководством Билла он вообще двухэтажный и с «гармошкой». Поэтому тотал точно не превысит 6.5. Дальше, предположу, парочку моментов хозяева реализуют, скорее всего, в численном большинстве. Что и позволит им в итоге набрать два очка, да ещё в основное время.

Два поражения подряд – это совсем не по-Билловски», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 5.48.

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