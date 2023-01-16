Прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Сампдория»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч итальянской Серии А «Эмполи» — «Сампдория».



Ставка: обе забьют за 1.88.



«Эмполи» неплохо начал вторую часть сезона с двух ничьих на поле очень серьёзных соперников. Домашние матчи синие любят больше, и будет логично, если в матче с «Сампдорией» они сыграют ещё лучше. Тем более что есть куда прибавлять, в матчах с «Лацио» и «Удинезе» синие смотрелись не очень убедительно и свои три гола забили только после трёх ударов в створ. Постоянно демонстрировать такую реализацию у них не получится.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Сампдория» удивила победой над «Сассуоло», но дальше всё вернулось на круги своя. «Наполи» и «Фиорентина» в Кубке Италии не имели особых проблем в матче с аутсайдером, который сам себе создавал проблемы и оба матча закончил в меньшинстве. «Сампдория» всё так же мало забивает и стабильно пропускает, но в матче с «Эмполи» это можно попытаться исправить.



Оборона хозяев сейчас далеко не эталон надёжности, а гостям некуда отступать, и они будут вынуждены играть на победу и действовать острее обычного. В товарищеских матчах генуэзцы забивали немало, но пробить сильных соперников у них не получалось. С «Эмполи» будет проще, и велика вероятность, что мы увидим обмен голами за 1.88.



Экспресс с коэффициентом 5.48.



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