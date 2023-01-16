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Андрей Рублёв — Доминик Тим: когда матч Australian Open, во сколько начало, прогнозы

Андрей Рублёв — Доминик Тим: когда матч Australian Open, во сколько начало, прогнозы
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17 января в матче первого круга Australian Open россиянин Андрей Рублёв сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Ориентировочное начало встречи — 3:05 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на канале Eurosport.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают россиянина фаворитом матча. Поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.31. Шансы австрийского теннисиста оценили коэффициентом 3.50.

Букмекеры считают, что матч продлится более трёх партий. Сделать ставку на ТБ 3.5 сета можно с коэффициентом 1.57, а на ТМ 3.5 сета дают 2.30.

Победитель этой игры во втором раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии австралийца Макса Пёрселла и финна Эмиля Руусувуори.

Экспресс с коэффициентом 5.48.

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