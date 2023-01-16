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Прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон»

Прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон».

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.55.

«Вашингтон» впервые с начала декабря проиграл две встречи подряд. Две подряд встречи с «Филадельфией» принесли поражение 3:5 в гостях и 1:3 дома. Но болельщики не сильно расстроились второму поражению. Ведь единственную шайбу забросил Александр Овечкин, чем побил очередной рекорд. На этот раз Овечкин выбил 30+ шайб уже в 17-м в сезоне НХЛ, чем повторил достижение Майка Гартнера. Что же касается погони за Гретцки, то до статуса лучшего бомбардира в истории Овечкину осталось 84 шайбы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Айлендерс» победили «Монреаль» (2:1), но эта победа стала для команды первой за пять игр. У команды заметны проблемы в нападении – за эти пять встреч «островитяне» забросили всего семь шайб. За победу над «Монреалем» только и остаётся, что благодарить Илью Сорокина. Российский вратарь отразил 22 броска из 23. С «Вашингтоном» будет куда сложнее. «Кэпиталз» выиграли у «Айлендерс» три из четырёх последних матчей в гостях. Это будет матч, который выиграет нападение, а у гостей с этим дела обстоят куда лучше. Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.55.

Экспресс с коэффициентом 5.48.

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