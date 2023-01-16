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Андрей Рублёв — Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Андрей Рублёв — Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open
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Известная в прошлом теннисистка Анна Чакветадзе дала прогноз на матч первого круга Australian Open Андрей РублёвДоминик Тим.

Ставка: ТБ 37.5 за 1.80.

«Наверное, самый интересный матч первого круга. Не повезло обоим. И сеяному Рублёву сразу в соперники бывший финалист Australian Open, «Ролан Гаррос», победитель US Open, да и Тиму со жребием могло повезти гораздо больше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Рублёв не впечатлил в первых матчах в новом году — проигрывал Баутисте-Агуту, Коккинакису. Не сказать, что слабым теннисистам уступал, но всё-таки в рейтинге он заметно выше. Считаю, что Андрей далёк от пика. Много неточностей в его игре, ошибается, нервничает. Тим потихоньку возвращается в форму. Обыграл Тиафо несколько дней назад. Это хороший знак для австрийца.

В общем, я считаю, что ни один из теннисистов в своём нынешнем состоянии не готов выиграть этот матч легко, в трёх сетах. Обязательно будет борьба, качели. Поэтому ставлю на больше 37,5», — сказала Чакветадзе.

Экспресс с коэффициентом 5.48.

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