Андрей Рублёв — Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Анна Чакветадзе дала прогноз на матч первого круга Australian Open Андрей Рублёв — Доминик Тим.
Ставка: ТБ 37.5 за 1.80.
«Наверное, самый интересный матч первого круга. Не повезло обоим. И сеяному Рублёву сразу в соперники бывший финалист Australian Open, «Ролан Гаррос», победитель US Open, да и Тиму со жребием могло повезти гораздо больше.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Рублёв не впечатлил в первых матчах в новом году — проигрывал Баутисте-Агуту, Коккинакису. Не сказать, что слабым теннисистам уступал, но всё-таки в рейтинге он заметно выше. Считаю, что Андрей далёк от пика. Много неточностей в его игре, ошибается, нервничает. Тим потихоньку возвращается в форму. Обыграл Тиафо несколько дней назад. Это хороший знак для австрийца.
В общем, я считаю, что ни один из теннисистов в своём нынешнем состоянии не готов выиграть этот матч легко, в трёх сетах. Обязательно будет борьба, качели. Поэтому ставлю на больше 37,5», — сказала Чакветадзе.
Экспресс с коэффициентом 5.48.
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