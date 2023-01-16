Эксперты оценили шансы Овечкина забросить 811-ю шайбу

17 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:30 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.35. Успех «Айлендерс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.65.

Букмекеры сомневаются в том, что матч «Айлендерс» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 5.5 шайбы — тоже за 1.95.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 30 шайб и отдал 19 результативных передач. Сейчас отставание российского нападающего от великого канадца составляет 84 гола. На счету Овечкина 810 шайб в карьере в НХЛ, Гретцки же забил 894 гола.

Эксперты оценили шансы Овечкина забросить шайбу в матче «Айлендерс» — «Вашингтон», которая станет для него 811-й в карьере, коэффициентом 1.96.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

Прогноз на матч «Айлендерс» — «Вашингтон» с коэффициентом 2.50.

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