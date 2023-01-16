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Стали известны шансы Даниила Медведева выиграть Australian Open

Стали известны шансы Даниила Медведева выиграть Australian Open
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Australian Open проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Российский теннисист Даниил Медведев расправился с представителем США Маркосом Гироном в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии. Медведев оказался сильнее своего соперника со счётом 6:0, 6:1, 6:2.

В следующем круге Даниил Медведев встретится с представителем Австралии Джоном Миллманом, который одолел швейцарца Марка-Андреа Хюслера.

Эксперты оценили шансы Даниила Медведева выиграть Открытый чемпионат Австралии. Поставить на это событие можно с коэффициентом 6.00. Сделать ставку на то, что россиянин выйдет в финал можно за 2.80.

Напомним, на прошлогоднем Australian Open Медведев вышел в финал, в котором уступил 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

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