«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: эксперты назвали шансы команд в матче Кубка Англии

17 января в переигровке матча третьего раунда Кубка Англии сыграют «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Начало матча — в 22:45 мск. На территории России эту игру не покажут.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом матча «Ливерпуль». Поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.93. На «Вулверхэмптон» можно сделать ставку за 4.00. Ничья в основное время идёт за 3.60.
По мнению аналитиков, матч будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.66, а на ТМ 2.5 дают 2.15. На то, что обе команды смогут отличиться, предлагают поставить за 1.63.
В первом матче на поле «Ливерпуля» команды сыграли вничью 2:2.
Экспресс с коэффициентом 5.48.
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