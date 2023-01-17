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ЦСКА — СКА: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

ЦСКА — СКА: эксперты назвали фаворита матча КХЛ
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17 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение москвичам. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.50. На победу петербуржцев эксперты предлагают коэффициент 2.65.

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Экспресс с коэффициентом 5.48.

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