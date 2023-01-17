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ЦСКА — СКА: прогноз Павла Лысенкова на армейское дерби КХЛ

ЦСКА — СКА: прогноз Павла Лысенкова на армейское дерби КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и СКА.

Ставка: ТМ 5 за 1.85.

«Обсудим топ-матч КХЛ. ЦСКА сыграет против СКА. СКА уже вышел в плей-офф. В середине января команда лидирует в КХЛ. В команде всё более-менее нормально. Но я не был бы уверен в том, что СКА — однозначный доминатор сезона и этого матча конкретно. СКА порой допускает проколы в виде поражений, к примеру, в матче с «Салаватом» или «Витязем» Однако до этих поражений были и разгромные победы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

СКА, уже выйдя в плей-офф, продолжает экспериментировать и привносить какие-то фишки. Отметим, что последние два очных матча СКА проиграл, хотя до этого в двух встречах с ЦСКА сильнее были питерцы.

ЦСКА, в свою очередь, со скромным счётом обыгрывал СКА. На сегодняшний момент ЦСКА — очень хорошая команда, которая не даёт повода сомневаться в себе. У ЦСКА бывают поражения, как недавно от «Автомобилиста», но в целом команда исправно набирает очки. Можно сказать, что по качеству игры именно ЦСКА является второй командой в лиге. Тут гадать победителя — это гиблое дело.

Я вижу, что здесь прорисовывается тотал меньше 4.5 шайбы. Обе команды стараются не допускать ошибок и внимательно играют сзади. Я бы подстраховался и взял бы ТМ (5) за 1.85», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 5.37.

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