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«Вулверхэмптон» -«Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

«Вулверхэмптон» -«Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.67.

«Поговорим о переигровке матча на Кубок Англии между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем». Не все здорово у «Ливерпуля». Уже три матча подряд мерсисайдцы не побеждают. Два тура подряд проигрывают, пропуская по три мяча. Такое также случалось в 2015 году при Брендоне Роджерсе, когда «Ливерпуль» также пропустил в двух матчах по три мяча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Явно не хватает нужных людей в центре поля. Как проходной двор полузащита у красных. Есть и травмированные. Атакующие игроки в последнее время явно недорабатывают. Сейчас как раз не то время, чтобы быть уверенным в победе «Ливерпуля» даже против уступающих в классе соперников.

У «Вулверхэмптона» ситуация обратная. При Лопетеги видно стало, что «волки» выглядят свежее. У них появился задор. В атаку больше действует команда. Не такая прагматичная, как при предыдущих португальских специалистах. Удалось наконец-то выбраться из зоны вылета после победы в прошлом туре.

В целом видно, что команда движется вперед и в зоне вылета «Вулверхэмптон» уже не окажется. Есть и проблема: Моутинью получил повреждение в прошлой игре и не факт, что сыграет с «Ливерпулем». При Лопетеги он сделал три результативные передачи.

В этом матче я бы не стал ставить на исход. Учитывая новый стиль «волков» и проблемы в игре «Ливерпуля» при игре без мяча, логичным будет поставить на обе забьют», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 5.37.

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