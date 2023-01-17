«Торпедо» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Москва.



Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 5.5 за 2.53.



«Это будет уже четвёртая встреча соперников в текущем сезоне. Одна из них проходила в Нижнем Новгороде, и её торпедовцы выиграли. Как выиграли и один московский междусобойчик. То есть 50 процентов очков автозаводцы уже набрали, вне зависимости от результата предстоящей игры, и, считай, задачу-минимум выполнили. Но у Ларионова задач-минимум не бывает.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Вероятность того, что «Локомотив» вылечится и в плей-офф «Торпедо» с «Динамо» сойдутся уже на первом этапе, всё равно достаточно высока. Поэтому речь в предстоящем матче будет идти о потенциальном преимуществе своей площадки, которое сейчас видится немалым преимуществом, но на самом деле особой роли не играет. Зато главенствующую роль будет играть оборона бело-голубых, которой придётся гасить нижегородские атаки и контратаки. Как показал матч с «Локомотивом», «Динамо» это делать умеет, поэтому автозаводцам даже в родных стенах придётся очень нелегко.



Наконец, нельзя забывать, что перед отчётным матчем нижегородцы имели аж на целых трое суток больше бело-голубых. То есть должны быть свежее, и это как-то должно сказаться в концовке встрече. С другой стороны, я не видел в предыдущем матче «Динамо», что ярославцы заставили бело-голубых сильно перенапрягаться. Значит, и тут преимущество «Торпедо» носит, скорее, номинальный характер.



Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую ниже среднего по голевой наполняемости матч с тоталом, не превышающим 5.5. По итогам этого матча «Динамо» наберёт в Нижнем Новгороде минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.37.



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