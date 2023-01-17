Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — СКА: ставка Артёма Батрака на игру КХЛ в Москве

ЦСКА — СКА: ставка Артёма Батрака на игру КХЛ в Москве
Комментарии

Экс-хоккеист, обладатель Кубка Харламова Артём Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — СКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.85.

«Очень важный момент, что команды проведут матч в Москве. Встречаются две равные команды. Тот факт, что игра пройдёт в Москве, — это плюс в первую очередь ЦСКА.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как мы уже убедились, ни одна команда в КХЛ пока не прошла эту регулярку без спадов. Мне кажется, что как раз у СКА и наметился небольшой спад. СКА начал мало забивать в последнее время, а если мало забить ЦСКА, то ЦСКА уж точно забьёт сколько надо.

В последнем матче в воротах ЦСКА стоял Гамзин, а значит, кто бы ни вышел из основных вратарей ЦСКА, он будет отдохнувшим. ЦСКА знает, как обыгрывать СКА. Команда по ходу чемпионата набирала форму и в итоге её набрала.

Поэтому в этом матче я ставлю на итоговую победу ЦСКА», — сказал Батрак.

Экспресс с коэффициентом 5.37.

Овечкин повторил достижение Халла в НХЛ.

Буре: уход Оджика — огромная потеря.

Ничушкин сделал голевую передачу в первом матче после травмы.

ЦСКА – СКА. Ротенбергу некуда торопиться ЦСКА – СКА. Ротенбергу некуда торопиться
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023