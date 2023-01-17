ЦСКА — СКА: ставка Артёма Батрака на игру КХЛ в Москве

Экс-хоккеист, обладатель Кубка Харламова Артём Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — СКА.
Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.85.
«Очень важный момент, что команды проведут матч в Москве. Встречаются две равные команды. Тот факт, что игра пройдёт в Москве, — это плюс в первую очередь ЦСКА.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Как мы уже убедились, ни одна команда в КХЛ пока не прошла эту регулярку без спадов. Мне кажется, что как раз у СКА и наметился небольшой спад. СКА начал мало забивать в последнее время, а если мало забить ЦСКА, то ЦСКА уж точно забьёт сколько надо.
В последнем матче в воротах ЦСКА стоял Гамзин, а значит, кто бы ни вышел из основных вратарей ЦСКА, он будет отдохнувшим. ЦСКА знает, как обыгрывать СКА. Команда по ходу чемпионата набирала форму и в итоге её набрала.
Поэтому в этом матче я ставлю на итоговую победу ЦСКА», — сказал Батрак.
Экспресс с коэффициентом 5.37.
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