«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».



Ставка: ничья за 3.82.



«Вулверхэмптон» в прошлом туре АПЛ смог прервать свою череду неудач и обыграл дома «Вест Хэм». Да и в целом после каникул команда стала смотреться значительно интереснее по содержанию, начав активнее набирать очки. В кубковом противостоянии с таким неубедительным в последнее время противником «волки» могут зацепиться за положительный результат, учитывая появившиеся сложности у красных.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сам «Ливерпуль», на мой взгляд, попал в пике, что было заметно по последним играм, особенно в матче с «Брайтоном». Коллектив вяло смотрелся впереди и слишком многое позволял сопернику у собственных ворот, и это вылилось в закономерное крупное поражение. Кадровые сложности и проблемы в АПЛ могут сместить приоритеты красных на сезон, однако так просто они путёвку в следующий раунд не отдадут.



Я считаю, что в этой паре предстоит увидеть примерно равную игру с одинаковыми шансами на победу. «Волки» прибавили в агрессии в последнее время и не так уязвимы в защите, чего не скажешь о «Ливерпуле», который всё больше ошибается сзади. Однако гости опытнее и выше классом, что уравнивает позиции команд. Полагаю, что стоит ждать силового футбола и противостояние не выявит победителя», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 5.37.



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