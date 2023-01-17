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«Динамо» Мн — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 17 января

«Динамо» Мн — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 17 января
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Минск) – «Северсталь».

Ставка: «Северсталь» не проиграет и ТМ 6.5 за 2.22.

«Был во времена моей юности такой популярный анекдот в виде объявления. «Потерялся пёс. Левый глаз вытек, правое ухо оторвано, хвост сломан, хромает на правую переднюю и левую заднюю ноги. Отзывается на кличку Счастливчик». Вот два таких «счастливчика» у нас встречаются в Минске. У обоих в текущем сезоне осталось лишь одно желание: всеми правдами и неправдами влезть в плей-офф, чтобы там Питер допинал их ногами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фаворитом предстоящего матча я вижу «Северсталь». Потому что она в предыдущем туре не слишком упиралась в Москве, понимая, что ЦСКА ей не сломить, лучше и не пробовать. И армейцы тогда не перенапрягались, поскольку впереди им светил матч со СКА. В общем, ЦСКА спокойно выиграл, «Северсталь» спокойно проиграла и полетела в Минск, где «зубры» в тот момент бодались с «Автомобилистом», ушли за пределы основного времени, набодались на два очка и снова протиснулись в зону плей-офф Западной конференции. Выдавив оттуда, между прочим, «Северсталь», пусть и по дополнительным показателям.

Что нас ждёт в Минске? Не думаю, что нечто шибко обильное на заброшенные шайбы, ведь обе команды в целом играют от обороны. Минчане как хозяева будут играть первым номером, и как бы именно это их в итоге не сгубило. Предположу матч с тоталом, не превышающим 6.5. И по итогам этого матча «Северсталь» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 5.37.

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