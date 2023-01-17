ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – СКА.
Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.95.
Это будет уже пятая встреча соперников в текущем сезоне, и пока у них ничья, но при этом москвичи набрали на одно очко больше, поскольку в первом матче уступили в овертайме. Но, вообще-то, налицо тенденция, в которой ЦСКА медленно, но уверенно пережимает в свою сторону. Москвичи проиграли два первых матча, но потом дважды победили – и дома, и на выезде. В игре и первых, и вторых еще хватает шероховатостей и даже недооценки соперников, из-за чего им в концовках приходится рвать душу и кое-что ещё, но в предстоящем матче ни о какой недооценке не может быть и речи.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Ни у кого из соперников нет преимущества по времени отдыха, оба не перенапрягались в предыдущем туре. В общем, в том самом предыдущем туре было видно, что и ЦСКА, и СКА готовятся к следующему матчу, который для них куда более важен.
Таким образом, налицо почти полное равенство, даже лазареты у соперников заполнены приблизительно одинаково. А это означает, что всё будет решаться на льду, здесь и сейчас и, скорее всего, в одну шайбу (если в две, то вторая будет в пустые ворота). Не думаю, что будет много заброшенных шайб, вратари у команд мощные. Предположу, что тотал не превысит 7.5. А по итогам матча ЦСКА любым способом (скорее всего, трудным и мучительным, но точно не простым) наберёт два очка.
Экспресс с коэффициентом 5.37.
Овечкин повторил достижение Халла в НХЛ.
Буре: уход Оджика — огромная потеря.
Ничушкин сделал голевую передачу в первом матче после травмы.
- 17 января 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:30
-
06:30
- 16 января 2023
-
22:00
-
21:15
-
20:30
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:30
-
06:00