ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – СКА.



Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.95.



Это будет уже пятая встреча соперников в текущем сезоне, и пока у них ничья, но при этом москвичи набрали на одно очко больше, поскольку в первом матче уступили в овертайме. Но, вообще-то, налицо тенденция, в которой ЦСКА медленно, но уверенно пережимает в свою сторону. Москвичи проиграли два первых матча, но потом дважды победили – и дома, и на выезде. В игре и первых, и вторых еще хватает шероховатостей и даже недооценки соперников, из-за чего им в концовках приходится рвать душу и кое-что ещё, но в предстоящем матче ни о какой недооценке не может быть и речи.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Ни у кого из соперников нет преимущества по времени отдыха, оба не перенапрягались в предыдущем туре. В общем, в том самом предыдущем туре было видно, что и ЦСКА, и СКА готовятся к следующему матчу, который для них куда более важен.



Таким образом, налицо почти полное равенство, даже лазареты у соперников заполнены приблизительно одинаково. А это означает, что всё будет решаться на льду, здесь и сейчас и, скорее всего, в одну шайбу (если в две, то вторая будет в пустые ворота). Не думаю, что будет много заброшенных шайб, вратари у команд мощные. Предположу, что тотал не превысит 7.5. А по итогам матча ЦСКА любым способом (скорее всего, трудным и мучительным, но точно не простым) наберёт два очка.



Экспресс с коэффициентом 5.37.



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