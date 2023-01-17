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«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн матч Кубка Англии, прямой эфир

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн матч Кубка Англии, прямой эфир
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17 января в переигровке матча третьего раунда Кубка Англии сыграют «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Начало матча — в 22:45 мск. На территории России эту игру не покажут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом матча «Ливерпуль». Поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.93. На «Вулверхэмптон» можно сделать ставку за 4.00. Ничья в основное время идёт за 3.60.

По мнению аналитиков, матч будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.66, а на ТМ 2.5 дают 2.15. На то, что обе команды смогут отличиться, предлагают поставить за 1.63.

В первом матче на поле «Ливерпуля» команды сыграли вничью – 2:2.

Экспресс с коэффициентом 5.37.

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