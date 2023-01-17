Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка Италии «Наполи» — «Кремонезе».



Ставка: ТБ 3.5 за 2.20.



Вопросов о фаворите матча не возникает. «Наполи» уже успел показать, что осечка в игре с «Интером» была из разряда тех, которых не избежит даже самая сильная команда. Неаполитанцы готовы двигаться дальше и разбираться со всеми, кто встанет на их пути. В Кубке Италии, тем более с таким соперником, возможно послабление и несколько экспериментальный состав, но и это не помешает хозяевам выиграть.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Кремонезе» проиграл все три матча после возобновления чемпионата и не показал в них ничего особенного. При этом играли гости не только с мощным «Ювентусом», но и со скромными «Монцей» и «Вероной». Если дома «Кремонезе» ещё старался зацепиться за очки, то выездной матч провалил целиком и полностью.



Ставить на победу «Наполи» не позволяет слишком низкий коэффициент, зато можно поставить на обилие голов, которое обеспечит мощная атака хозяев. «Кремонезе» тоже может подключиться, если оборона неаполитанцев будет играть не основным составом. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.20.



Экспресс с коэффициентом 5.37.



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