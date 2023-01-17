Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка Испании «Алавес» — «Севилья».



Ставка: победа «Севильи» за 1.86.



«Алавес» по итогам прошлого розыгрыша с последнего места в турнирной таблице отправился в Сегунду. Под руководством Луиса Гарсии команда ведёт борьбу за обратный билет. Команда мощно стартовала, но в последнее время захандрила — проиграла в пяти матчах из шести последних в чемпионате.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Севилья» провалила старт турнирной дистанции, и уже спустя полтора месяца прибегнула к ротации на тренерском мостике. Хулен Лопетеги был отправлен в отставку, а место у руля вскоре занял Хорхе Сампаоли.



Под руководством аргентинского специалиста красно-белые лишь временно улучшили результаты. За десять туров Примеры они набрали лишь десять очков — две победы и четыре ничьи, при четырёх поражениях.



«Севилья» не впечатляет игрой в атаке. Команда контролирует мяч 54,5% встречи: проводит 42% встречи в центре поля и 29% — в атаке. Игроки наносят по 11,4 удара, из которых лишь 3,6 приходятся в створ ворот. За 17 игр Эрик Ламела с одноклубниками забили лишь 17 голов. Только пять клубов Примеры менее результативны. Лишь в Кубке Испании в матчах с представителями низших дивизионов у подопечных Хорхе Сампаоли всё получается. В ворота «Веларде», «Хувентуд Торремолинос» и «Линарес» они забили десять безответных голов.



Рекомендуем ставку на победу «Севильи» за 1.86.



Экспресс с коэффициентом 5.37.



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