«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: эксперты назвали фаворита «зелёного дерби» КХЛ

18 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение казанцам. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.13. На победу уфимцев эксперты предлагают коэффициент 3.40.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.82.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.
Экспресс с коэффициентом 6.52.
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