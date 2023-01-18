Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Авангард» — «Металлург»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ

«Авангард» — «Металлург»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ
Комментарии

18 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение омичам. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.00. На победу магнитогорцев эксперты предлагают коэффициент 3.50.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Экспресс с коэффициентом 6.52.

Буре: Овечкина и Гретцки сложно сравнивать.

Сергей Гончар может войти в тренерский штаб «Ванкувера».

Орлов оценил грубый силовой приём Овечкина.

«Авангард» — «Металлург». Кравец тащит омичей на первое место «Авангард» — «Металлург». Кравец тащит омичей на первое место
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023