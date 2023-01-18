Эксперты оценили шансы Джона Джонса стать чемпионом UFC в тяжёлом весе

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весe Джон Джонс вернулся и подписал контракт с промоушеном на восемь боёв.
Свой следующий бой Джонс проведёт против француза Сирила Гана. Этот поединок запланирован на 5 марта мск в рамках турнира UFC 285. Бойцы будут драться за вакантный титул в тяжёлом весе. Ранее стало известно, что чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отказался подписывать новый контракт с промоушеном и освободил чемпионский пояс.
В случае победы в бою с французом Джон Джонс станет чемпионом UFC в тяжёлом весе. Экспертам тяжело определиться с фаворитом, но небольшое преимущество они отдают Джону. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.83. Победа Сирила Гана оценена аналитиками в 1.98.
35-летний Джонс является бывшим двукратным чемпионом организации. В своём последнем поединке в феврале 2020 года Джонс единогласным решением судей победил соотечественника, Доминика Рейеса. За всю карьеру Джон проигрывал только Мэтту Хэмиллу — дисквалификацией за нарушение правил.
Экспресс с коэффициентом 7.38.
Джон Джонс заявил, что не будет использовать трэш-ток перед боем с Ганом.
Нганну рассказал, из-за чего не договорился с UFC по новому контракту.
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