На гол вратаря в матче КХЛ «Торпедо» — «Динамо» давали коэффициент 1000

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 6:4 одержали гости.

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В конце матча голкипер бело-голубых Илья Коновалов забросил шайбу, поразив пустые ворота нижегородцев. Он стал вторым голкипером в истории КХЛ, который смог забить гол прямым броском. Первым был Илья Проскуряков, отличившийся в матче «Ак Барс» – «Металлург» Мг (0:2) 25 января 2009 года.

На гол вратаря в матче «Торпедо» — «Динамо» Москва предлагали поставить с коэффициентом 1000. Такое событие кажется чем-то невероятным в КХЛ, поэтому букмекеры щедры.

24-летний голкипер в текущем сезоне за «Динамо» провёл 37 матчей, в которых одержал 18 побед с процентом отражённых бросков 92 и коэффициентом надёжности 2,12.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

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