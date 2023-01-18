«Милан» — «Интер»: прогноз Егора Титова на матч Суперкубка Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» — «Интер» в финале Суперкубка Италии сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.63.
«Только-только в Саудовской Аравии разыграли Суперкубок Испании, а теперь там же матч за Суперкубок Италии. Тут всё решается в одной встрече. Очередное миланское дерби будет сыграно. Команды уже играли в рамках чемпионата, и «Милан» одержал очень яркую победу – 3:2.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Сейчас, на мой взгляд, «Милан» выглядит не так здорово. Три матча без побед. Сначала упустили преимущество в два мяча в матче с «Ромой» (2:2), затем уступили «Торино» в овертайме кубкового матча, играя в большинстве, а в эти выходные «россонери» отыгрались с 0:2 в Лечче, но очки снова потеряли. «Интер» же играет достаточно прагматично, но своё забирает. Удалось нанести поражение «Наполи», и в других встречах команда Индзаги добивалась побед, пусть и не самых лёгких.
То, как играет оборона «Милана» в последнее время, навевает мысль, что «Интер» обязательно забьёт. Но атака «Милана» в любой игре моменты имеет. В отличной форме Леау и Жиру, полностью закрыть их невозможно. Поэтому я ставлю на «обе забьют». На мой взгляд, самая практичная ставка. Добавлю, что у команд есть своеобразная миссия – продвигать итальянский футбол, поэтому не думаю, что они станут сушить игру», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 6.52.
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