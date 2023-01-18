«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 6.5 за 2.50.



«У нас тут, в КХЛ, отнюдь не рядовое событие под названием «зелёное дерби». Которое в этом сезоне будет играться уже пятый раз, и в третий раз его примет солнечный Татарстан. Насколько этот матч важен для обоих соперников, можно было судить по предыдущему туру. В котором «Ак Барс» не сильно перенапрягался против «Адмирала», а «Салават» и вовсе позволил себе почти безропотно отдать домашний матч «Магнитке». Чем, кстати, возможно, спас от немедленного увольнения Илью Петровича Воробьёва, на место которого уже вовсю прочат Дмитрия Квартальнова.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В нынешнем сезоне соперники встречались четырежды, и пока там ничья 2-2, но у «Салавата» больше на одно очко, которое он заработал за поражение в серии послематчевых буллитов в Казани. Какого-либо уклона данная серия не имеет, поскольку соперники по разу выиграли в гостях и дома. То есть объективно ни у кого преимущества нет. Есть «движение вверх» у «Ак Барса», который в чутких руках Зинэтулы Билялетдинова уже всё лучше идёт в ногу. До парадного шага ещё, конечно, далеко, да и неизвестно, успеют ли казанцы к нему прийти к старту плей-офф, но улучшения в игре и организованности видны невооружённым глазом.



И мне кажется, что Билялетдинов в первую очередь за счёт своего огромного опыта должен выиграть тренерскую дуэль у Виктора Козлова. У которого, конечно же, такого опыта ещё нет. Предположу небольшой по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, не превышающим 6.5. По итогам этого противостояния «большие татары» наберут два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.52.



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