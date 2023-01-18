«Милан» — «Интер»: ставка Александра Мостового на игру за Суперкубок Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Суперкубка Италии «Милан» — «Интер».
Ставка: ничья за 3.60.
«Милан» после победы в стартовом матче нового года стал менее агрессивен впереди, начал чаще ошибаться сзади и не смог добыть потом ни одного выигрыша в трёх последующих встречах. «Россонери» пропустили пять мячей за этот период, что считается непозволительным для амбиций коллектива и свидетельствует о проблемных местах в защитных рубежах. Эти сложности могут сказаться в дерби, и обыграть нынешний «Интер» команде будет непросто.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается самих «нерадзурри», то в текущем году они пока не проигрывали и смогли не так давно минимально одолеть главного претендента на титул в лице «Наполи». Да и по качеству футбола клуб сейчас смотрится довольно хорошо, хотя в атаке всё ещё есть некоторые пробелы. Полагаю, что в схватке за Суперкубок Италии миланцы будут очень сильно мотивированы и попытаются доказать своё превосходство.
На мой взгляд, в миланском дерби встретятся равные на данный момент противники и шансы на выигрыш у команд примерно одинаковы. У каждой стороны есть свои сложности, но настраиваться на очную схватку оба клуба будут запредельно. Я считаю, что стоит ждать активности от команд в передней линии, голов с обеих сторон и ничейного результата в основное время», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 6.52.
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