«Лидс» — «Кардифф»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Англии АПЛ «Лидс» – «Кардифф».
Ставка: победа «Лидса» и ТБ 1.5 за 1.58.
«Хоть «Лидс» и не победил ни разу в пяти матчах после возобновления сезона, команда далеко не безнадёжна. Особенно что касается атакующих действий. Йоркширцы действуют быстро, агрессивно и разнообразно. Да, регулярно случаются провалы после потерь мяча, но как минимум с соперниками, уступающими в классе, «Лидс» должен наконец начать добиваться результата. К тому же Бэмфорд наконец забил впервые за основную команду в этом сезоне, так что есть надежда, что команда проведёт остаток сезона на достаточном уровне для сохранения места в АПЛ. А игра на Кубок может стать началом чего-то большего.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Кардифф» последний раз побеждал в ноябре, а шесть безвыигрышных туров после возобновления сезона опустили валлийцев на границу зоны вылета», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 6.52.
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