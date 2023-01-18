«Бетис» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на игру Кубка Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» – «Осасуна» в 1/8 финала Кубка Испании сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Бетиса» за 2.11.
«Очень любопытная пара. Да, «Бетис» вылетел в полуфинале Суперкубка от «Барселоны», но при этом хороший футбол показали, особенно во втором тайме, хотя в первом после стандартов было даже побольше. Заслуженно «Бетис» отыгрался, потом ещё и в дополнительное время отыгрались, но подвела серия пенальти.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В последних шести матчах дома «Бетис» обязательно обыгрывает «Осасуну». Да, «Осасуна» — соперник не самый приятный, команда хорошо скомпонована, у неё очень интересная группа атаки, но статистика – вещь упрямая, против неё не попрёшь. Если мы основываемся на статистических данных, то в этом сезоне «Бетис» уже обыграл дома «Осасуну» (1:0), Борха Иглесиас тогда отличился.
«Осасуна» очень мало пропускает – всего 16 мячей в чемпионате, но и забила всего 17. При этом она седьмая в таблице. Жду вязкий футбол. Здесь класс, индивидуальное мастерство, а также домашнее поле должны помочь севильцам поддержать свой статус. «Бетис» всё-таки победитель прошлого розыгрыша Кубка Испании.
Мой прогноз – чистая победа «Бетиса», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 6.52.
Марсело Бьельса близок к назначению в сборную Мексики.
Бубнов похвалил «Спартак» за трансфер Дуарте.
Захарян не перейдёт в «Челси» зимой из-за антироссийских санкций.
- 18 января 2023
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 17 января 2023
-
21:20
-
21:00
-
20:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30