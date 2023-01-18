«Бетис» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на игру Кубка Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» – «Осасуна» в 1/8 финала Кубка Испании сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Бетиса» за 2.11.



«Очень любопытная пара. Да, «Бетис» вылетел в полуфинале Суперкубка от «Барселоны», но при этом хороший футбол показали, особенно во втором тайме, хотя в первом после стандартов было даже побольше. Заслуженно «Бетис» отыгрался, потом ещё и в дополнительное время отыгрались, но подвела серия пенальти.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В последних шести матчах дома «Бетис» обязательно обыгрывает «Осасуну». Да, «Осасуна» — соперник не самый приятный, команда хорошо скомпонована, у неё очень интересная группа атаки, но статистика – вещь упрямая, против неё не попрёшь. Если мы основываемся на статистических данных, то в этом сезоне «Бетис» уже обыграл дома «Осасуну» (1:0), Борха Иглесиас тогда отличился.



«Осасуна» очень мало пропускает – всего 16 мячей в чемпионате, но и забила всего 17. При этом она седьмая в таблице. Жду вязкий футбол. Здесь класс, индивидуальное мастерство, а также домашнее поле должны помочь севильцам поддержать свой статус. «Бетис» всё-таки победитель прошлого розыгрыша Кубка Испании.



Мой прогноз – чистая победа «Бетиса», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 6.52.



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