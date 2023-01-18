«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Ванкувер Кэнакс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».



Ставка: победа «Тампы» и ТБ 5.5 за 2.61.



«Что интересно, «Ванкувер» лишь недавно вернулся из турне, в котором заезжал в штат Флорида.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Чем завершились те пять игр? «Кэнакс» уступили последовательно «Виннипегу» (4:7), «Питтсбургу» (4:5), «Тампе» (4:5), «Флориде» (3:4), а потом победили «Каролину» (4:3 бул.).



То есть четыре матча из пяти завершились с разницей в одну шайбу, и «Ванкуверу» постоянно не хватало чего-то для победы. С той же «Тампой» гости уступали 2:5, но в конце матча забросили две шайбы, сделав счёт более-менее приличным. Но всё равно та игра была в руках «Лайтнинг».



Не просто так появились слухи, что главный тренер «Кэнакс» Брюс Будро может быть уволен, а его заменит Рик Токкет, у которого ассистентом будет работать Сергей Гончар.



Да, «Ванкувер» далёк от зоны плей-офф и, скорее всего, туда не попадёт. Да, «Тампа» спокойно входит в зону плей-офф и комфортно там себя чувствует.



Да, «Ванкувер» будет играть дома. Но вот «Лайтнинг» совершают поездку по западу континента – и одержали там две победы в двух матчах: в Сент-Луисе (4:2) и Сиэтле (4:1).



Так что чем может южан смутить город Ванкувер? Да ничем.



Я бы в этом матче взял кэф 2.61 на то, что «Тампа» победит в основное время, а общий тотал составит больше 5.5 шайбы», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 6.41.



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