«Витязь» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — ХК «Сочи».
Ставка: победа «Витязя» и ТБ 4.5 за 2.08.
«В предыдущем туре сочинцы остановили свою душераздирающую проигрышную серию. Сделали это южане с помощью сильно «штормящей» «Магнитки», но не думаю, что теперь сочинцы воспрянут, как Феникс из пепла, и начнут всем ужо показывать. Конечно, определённые психологические путы сброшены, но мастерства и организованности в игре это ничуть южанам не добавило.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Витязь», конечно, все необходимые поправки на психологию возьмёт. Как и на Мичкова, который, впрочем, на выезде не столь убедителен, как дома. Другое дело, что по сумме индивидуального мастерства «Витязь» не особо сильно сочинцев превосходит. Пожалуй, даже совсем не превосходит, просто организации и отработанности побольше.
То есть шансы у гостей, безусловно, будут. Но при этом у хозяев есть всё необходимое, чтобы эти шансы обнулить. Как «витязи» уже дважды делали в текущем сезоне – и в Подмосковье, и в Сочи. Поэтому предположу достаточно средний по голевой наполняемости матч, с тоталом, превышающим 4.5. По итогам этого матча «Витязь» наберёт два очка», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.41.
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